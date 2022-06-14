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قوى الأمن تلقي القبض على مروّج مخدرات عند مستديرة شاتيلا

منذ 6 ساعات
توقيف-تعبيرية

توقيف-تعبيرية

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ألقت دوريّة من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت القبض على أحد مروجي المخدرات في محلّة مستديرة شاتيلا.

وكان الموقوف على متن سيّارة مستأجرة من نوع “أوبّل” لون أبيض، ويدعى ع. ت. (مواليد عام 1994، عراقي الجنسية).

وأصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “من خلال المتابعة والرّصد وتتبّع مروجي المخدّرات ضمن العاصمة بيروت بهدف توقيفهم، تمكّنت دوريّة من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت من إلقاء القبض على أحد المروجين في محلّة مستديرة شاتيلا على متن سيّارة مستأجرة من نوع “أوبّل” لون أبيض، ويدعى ع. ت. (مواليد عام 1994، عراقي الجنسية)، بتفتيشه والسيّارة، تمّ العثور على:

– /48/ علبة تحتوي كلّ منها على حوالي /0،25/ غ من مادة الكوكايين باز
– /37/ علبة تحتوي كلّ منها على حوالي /0،5/ غ من مادّة الكوكايين
– /10/ علب من الحجم الكبير تحتوي كلّ منها على حوالي /1/ غ من مادّة الكوكايين
– مبلغ /745/ دوارا اميركيًّا، و/20،760،000/ ل.ل.

سُلّم الموقوف والمضبوطات إلى الفصيلة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة القضاء المختص”.

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