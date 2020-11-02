استمع لاذاعتنا

قوى الأمن تنشر صورة سيدة متهمة بالسرقة من داخل الصيدليات وتزوير اختام ووصفات طبية

منذ دقيقتين
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

A A A
طباعة المقال

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ ٢٨-١٠-٢٠٢٠، ادعت احدى المواطنات لدى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الاقليمي حول تعرضها لعملية سرقة طالت محفظتها من داخل الصيدلية حيث تعمل في محلة خلدة، وعن الاشتباه بالوصفة الطبية التي ابرزتها السارقة لشراء ادوية اعصاب.

وبعد المتابعة الحثيثة، ونتيجة للإستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها الفصيلة توصلت الى تحديد هوية المشتبه بها، ومكان تواجدها.

وبناء عليه، بتاريخ 31-10-2020 أوقفتها دورية من فصيلة عرمون، وتدعى ن. ق. (مواليد عام ١٩٦٦، لبنانية) وضبطت ختم طبيب مزوّر ووصفات طبية كانت قد سرقتها.

وبالتحقيق معها، اعترفت بما نسب اليها، وبقيامهما بالسرقة وبالاستحصال على ادوية مهدئة للأعصاب بموجب وصفات طبية مزورة من صيدليات مختلفة في محافظتي بيروت وجبل لبنان.

كما تبين انها مطلوبة للقضاء بموجب /٣/ مذكرات توقيف بجرم شك دون رصيد.

لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوفة، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالها، وتعرّفوا إليها، الحضور إلى مركز الفصيلة المذكورة الكائن في ثكنة الرائد الشهيد وسام عيد – عرمون قرب شركة الكهرباء، أو الاتصال على الرقم:818503-05، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    إتحاد بلديات الضنية
    إتحاد بلديات الضنية يقفل أبوابه اسبوعا بعد إصابة موظفين بالفيروس
    مستشفى نبيه بري الحكومي
    تقرير مستشفى نبيه بري الحكومي الأسبوعي: 82 حالة إيجابية و 5 وفيات
    توقعات الطقس
    توقعات الطقس: أجواء خريفية غير مستقرة مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كورونا يتكاثر بسهولة في تجويف الفم
    تحذير طبي مهم.. هنا يتكاثر كورونا بسهولة وينتشر لباقي الجسم
    من الصعب على ساق الحصان المكسورة أن تلتئم بشكل صحيح
    لهذا السبب يتم قتل الخيول عندما تكسر ساقها!
    صورة توضيحية في زمن كورونا
    كورونا
    تطبيق ذكي سيحدث نقلة نوعية في الصراع ضد كورونا