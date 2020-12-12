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قوى الأمن تنعى النقيب مصطفى معطي

منذ 42 دقيقة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبـة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:

تنعي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، النقيب مصطفى معطي، الذي توفي بتاريخ 11-12-2020، من جرّاء إصابته بفيروس “كورونا”.

فيما يلي نبذة عن حياته ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:

الرتبة والاسم والشهرة: النقيب مصطفى معطي.

اسم الاب: محمد.

اسم الوالدة: فاتن معطي.

تاريخ الولادة ومكانها: 28-12-1989، كترمايا – الشوف.

الوضع العائلي: عازب.

دخل السلك بتاريخ 5-10-2009 وتدرّج في الرّتب حتى رتبة نقيب.

خدم في عدة مراكز هي: كلّية الضباط / المعهد – فصيلة شحيم – شعبة المعلومات – السّرية الخاصة / الفهود – سرية حرس رئاسة الحكومة.

حائز على ميدالية وزارة الداخلية والبلديات، وتنويه قائد الجيش وتنويهَين من مدير عام قوى الامن الداخلي.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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