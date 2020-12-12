قوى الأمن تنعى النقيب مصطفى معطي

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبـة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:

تنعي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، النقيب مصطفى معطي، الذي توفي بتاريخ 11-12-2020، من جرّاء إصابته بفيروس “كورونا”.

فيما يلي نبذة عن حياته ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:

الرتبة والاسم والشهرة: النقيب مصطفى معطي.

اسم الاب: محمد.

اسم الوالدة: فاتن معطي.

تاريخ الولادة ومكانها: 28-12-1989، كترمايا – الشوف.

الوضع العائلي: عازب.

دخل السلك بتاريخ 5-10-2009 وتدرّج في الرّتب حتى رتبة نقيب.

خدم في عدة مراكز هي: كلّية الضباط / المعهد – فصيلة شحيم – شعبة المعلومات – السّرية الخاصة / الفهود – سرية حرس رئاسة الحكومة.

حائز على ميدالية وزارة الداخلية والبلديات، وتنويه قائد الجيش وتنويهَين من مدير عام قوى الامن الداخلي.

قوى الأمن الداخلي تنعي النقيب مصطفى معطي الذي توفي من جرّاء إصابته بفيروس "كورونا".#قوى_الامن #لبنان — قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 12, 2020