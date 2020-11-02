“قوى الأمن”: توصيات للحد من انتشار العدوى في السجون

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ اليوم 02-11-2020، عقدت لجنة الطوارئ لرفع حالة التأهب في السّجون اللّبنانية -المشكّلة بمبادرة من وزير الدّاخلية والبلديّات العميد محمّد فهمي- في قاعة الشّرف بثكنة المقرّ العامّ، اجتماعها الدوري برئاسة رئيس اللجنة المكلّف بمتابعة شؤون السجون في وزارة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، لمتابعة تطور الإجراءات المتخذة لتداعيات انتشار فيروس “كورونا”، وقد حضر الاجتماع كل من:

رئيس الإدارة المركزية ورئيس خلية أزمة الاستجابة لانتشار فيروس كورونا العميد سعيد فواز، وعدد من الضباط المعنيين، الممثّل عن وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر ، ممّثل عن وزارة الدفاع الوطني المقدم الطبيب رامي الصديق، ممثّل عن المديرية العامة للأمن العام العقيد بسام فرح، نقيبة الممرّضين الدكتورة ميرنا ضومط، ممثلة نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة السيدة ريتا الرحباني، ممثّلَين عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، ممثّلين عن: اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر، منظّمة الصحة العالمية (WHO)، برنامج الأمم المتحدّة الإنمائي (UNDP)، مكتب الأمم المتحدّة المعني بالمخدرّات والجريمة UNODC))، الجمعية اللبنانية لمكافحة الأمراض المعدية والجرثوميّة.

وأصدرت اللجنة التوصيات التالية:

1- إيلاء الاهتمام اللاّزم لجهة إمكانية إعادة متابعة عقد جلسات المحاكمة في القاعة المخصصة للمحكمة في مبنى السجن المركزي في رومية، ذلك بعد توقّفها في الآونة الأخيرة بسبب الظروف الصحية الراهنة.

2- التعاون مع المنظمات الدولية للمساعدة والمساهمة في تأمين الاحتياجات الحياتية الضرورية للسجون وذلك بالتوازي مع معالجة المصابين.

3- تفعيل إجراءات الاستجوابات عن بُعد بواسطة تقنية video conference على أن يُصار إلى تأمين التجهيزات والتدريبات اللازمة لذلك.

4- تفعيل العمل بأحكام بالمادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية لجهة الإسراع في البتّ بإخلاءات سبيل الموقوفين، ضمن شروط المادة المذكورة، بالتوازي مع تطبيق أحكام قانون تنفيذ العقوبة الذي يسمح بتخفيض مدة عقوبة السجناء المحكومين ضمن ضوابط محددة.

5- إيجاد أماكن حجر للسجينات المصابات بفيروس Covid-19 والعمل على تأمين احتياجاتهم الحياتية اليومية.

كما أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كلّ تطوّر للأحداث ممكن أن يطرأ.

إن المديرية العامة قوى الامن الداخلي تذكّر انها تسهّل عملية التواصل بين النزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِن للأهالي إرسال رسالة عبر تطبيق “messenger” على حساب Facebook العائد لقوى الأمن الدّاخلي (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة.

وستقومُ شعبة العلاقات العامّة بإصدار بلاغات بصورة مستمرّة، لنشر الحالات المسجدّة في السجون، بغية إعلام الرأي العام وذوي المصابين بكل جديد”.