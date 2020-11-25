قوى الأمن توضح خبر سقوط قتيل نتيجة حادث فرار من حاجز في صربا

بعد تناقل بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبر سقوط قتيل نتيجة اصطدام سيّارة تفاجأ سائقها بحاجز لقوى الأمن الداخلي في محلّة صربا-كسروان، أوضحت المديرية أنه قرابة الساعة 17:20 من تاريخ 24-11-2020 وبينما كان (ج.ش مواليد عام 1989، أردني) يقود سيارة من نوع هيونداي، في المحلة المذكورة، وبرفقته (ع.ك مواليد عام 1994، سوري)، شاهدا دورية لقوى الأمن الداخلي كانت متمركزة إلى جانب الطريق قبل إقامة حاجز، فحاولا الفرار بعكس إتجاه السير، ما أدى إلى اصطدام سيارتهما بآخرين ثم بحائط اسمنتي على جنب الاوتوستراد. نتج عن الحادث إصابتهما بجروح ورضوض، نقلا على إثره إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وحالتهما الصحية مستقرة، فيما لم يسقط اي قتيل، وقد تبين ان (ج.ش) مصاب بفيروس كورونا.

وكشفت أنه ضبط في داخل سيارة المشتبه فيهما بترويج المخدرات، 49 ظرف من مادتي الكوكايين وباز كوكايين معدة للترويج، بالإضافة إلى كمية من حشيشة الكيف والماريجوانا، مسدس حربي عيار 9 ملم. دفتر ورق لف سجائر، ومبلغ 2217000 ل.ل و195 دولارا أميركيا، و3 لوحات سيارات اثنتان منهما خصوصية وثالثة مخصصة لتأجير السيارات.

وأكدت أن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

وأسفت المديرية لقيام بعض وسائل الاعلام التسرع بنشر اخبار غير صحيحة عن هذا الخبر من دون التأكد من صحتها وذلك بهدف السبق الصحفي، وتمنت عليها توخي الدقة والموضوعية واستقاء المعلومات الدقيقة من مصدرها.