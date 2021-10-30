قوى الأمن توقع بسارق درّاجات آلية في قضاء جبيل

أعلنت شعبة العلاقات العامة في عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن أنه “بتاريخ 31-7-2021 وفي تمام الساعة 19،00 توافرت معلومات وفيديوهات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي مفادها قيام أحد الأشخاص بسرقة درّاجات آلية من بلدات قضاء جبيل”.

وتابعت المديرية في بلاغ، “على الفور وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّن عناصر المفرزة من تحديد هويّة السارق وتوقيفه في بلدة معاد-جبيل على متن درّاجة آلية -من دون لوحات-ويدعى أ.م. (مواليد عام 1986، سوري الجنسيّة)

بتفتيشه والدرّاجة، تبيّن أن إقامته منتهية الصلاحيّة، وأنه لا يملك أيّ أوراق تثبت ملكيّته للدراجة. كما عُثر بحوزته على رخصة سيّارة عائدة للمواطنة: -ن. م.

وأوضح البلاغ، “تبيّن أنّ الدراجة الآلية التي كان يقودها مسروقة من بلدة البترون”.

بالتحقيق معه من قبل عناصر المفرزة، اعترف بقيامه بسرقة درّاجات آلية عدّة بالاشتراك مع آخرين”.

وأردفت المديرية، “أودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بناء على إشارة القضاء المختصّ”.​