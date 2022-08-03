الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
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قوى الأمن توقف رجلًا تحرّش بقاصر واعتدى عليه جنسيًّا

منذ 60 دقيقة
توقيف-تعبيرية

توقيف-تعبيرية

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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بأنه “في تاريخ 27-7-2022، إدعى (ب. ع. من مواليد عام 1987، سوري الجنسية) أنّ مجهولًا أقدم على التحرش جنسيًا وممارسة أعمال منافية للحشمة مع ابنه القاصر الذي يبلغ 12 سنة وذلك في محلة صيدا، وفرّ الفاعل الى جهة مجهولة.

على الفور، باشرت القطعات في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المعتدي، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت هذه الشعبة في خلال ساعات الى تحديد هويته، وهو (من مواليد عام 1977، لبناني الجنسية).

في التاريخ ذاته، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في مدينة صيدا.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بالاعتداء جنسيًا على القاصر. وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.

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