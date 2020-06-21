قوى الأمن توقف 11 شخصاً مشتبه بقيامهم بأعمال شغب وسط بيروت

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي :

“في إطار ملاحقة الأشخاص الذين قاموا بأعمال شغب وتخريب وتحطيم محالّ تجارية في وسط بيروت بتاريخي ١١ و ١٢/٦/٢٠٢٠، وما تركه هذا الأمر من آثارٍ سلبيةٍ، استدعت شجب كلّ اللبنانيين واستنكارهم، ولا سيّما المشاركون في الاحتجاجات السلمية.

وعليه توصّلت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الى تحديد هوية عدد من المشتبه فيهم، وذلك استناداً إلى الصور والمشاهد التي عرضتها مختلف وسائل الإعلام، والتي تُظهِر بوضوح قيام هؤلاء الاشخاص بأعمال التخريب والتكسير على الاملاك العامة والخاصة.

بناءً على إشارة القضاء المختص، تمّ بتاريخي ١٩ و ٢٠ /٦/ ٢٠٢٠، توقيف /11/ شخصاً من المشاركين بهذه الأعمال، ويجري التحقيق معهم حالياً.

تؤكد هذه المديرية العامة مجدداً حرصها على ضمان حرية التعبير السلمي وحمايته، ولكن حرية التعبير لا تعني على الإطلاق حرية ارتكاب أعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتُشدّد على عدم التهاون مع المعتدين على هذه الممتلكات.

وكان وسط بيروت شهد اعمال شغب بعدما أقدم عدد من الشبان على تحطيم واحراق عدد من المحال التجارية في مبنى اللعازارية وذلك بعد وصول عدد كبير من الدراجات النارية من خندق الغميق والضاحية الجنوبية، ما دفع القوى الأمنية الى اطلاق القنابل المسيلة للدموع باتجاه الشبان الذين يقومون بتحطيم المحال التجارية، كذلك الحال في طرابلس التي شهدت اعمال تخريب وتكسير لبعض المحال والمطاعم.