توقيف مروج مخدرات في صيدا

أشارت شعبة العلاقات العامة في ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، إلى أنه “توافرت معلومات لدى الشعبة حول قيام مجهول ب​ترويج المخدّرات​ في محلّة طريق ​صيدا القديمة​”، ولفتت إلى أنه “من خلال الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، ويدعى م. ز. (مواليد عام ١٩٨٩، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف”.

وأوضحت في بلاغ، أنه “بعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من تنفيذ كمينٍ محكمٍ في بلدة الحدت – ​بعبدا​، حيث أوقفته بالجرم المشهود في أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن درّاجة آلية لون أسود، تمّ ضبطها. إضافةً إلى ضبط كميّة من المواد المخدّرة بحوزته وفي داخل منزله، وهي على الشّكل التالي: 30 ظرفاً يحتوي كلٌّ منها على مادّة ​الكوكايين​ زِنتها الإجمالية حوالي 120 غ، 9 أظرف يحتوي كلٌّ منها على ​حشيشة الكيف​، زِنتها الإجمالية حوالي 90 غ، قطعة من حشيشة الكيف زِنتها 3.7 غ، دفتر ورق لف سجائر، هاتفَين خلويَين ومبالغ مالية”.

ولفتت المديرية، إلى أنه “بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات لعددٍ من الزبائن على متن الدرّاجة التي ضُبِطَت بحوزته في محلّة طريق صيدا القديمة”، وأكدت أنه “أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص”.