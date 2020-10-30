استمع لاذاعتنا

قوى الأمن: جميع المصابين في السجون حالتهم مستقرة وقيد المتابعة

منذ 7 ثواني
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:”في إطار متابعة حالات فيروس كورونا في السجون:

1- تم تشخيص /476/ حالة إيجابية في سجن رومية المركزي لغاية تاريخه، وقد وصلت حالات الشفاء إلى /440/ سجينا، وما زالت حالتان في المستشفى قيد المعالجة ووضعهما مستقر.

2- كما وتبين وجود /54/ حالة إيجابية في نظارة قصر عدل بيروت، جرى حجرهم في المبنى “ج” في سجن رومية المخصص لعزل ومراقبة النزلاء المصابين بهذا الفيروس.

3- /21/ حالة إيجابية في سجن البترون.

4- أما في سجن زحلة، فتسجيل /5/ حالات مع عوارض طفيفة، مع الإشارة الى أن جميع النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعددهم /237/ تماثلوا للشفاء، ولا حالة تعالج في المستشفى.

5- وفي نظارات وحدة شرطة بيروت، تبين وجود/4/ حالات إيجابية بينها حالتان تماثلتا للشفاء.

6- وبالنسبة إلى نظارات وحدة الشرطة القضائية، نتائج الفحوص أظهرت حالة واحدة إيجابية.

تجدر الملاحظة إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة وقيد المتابعة الصحية.

ونذكِّر بأن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزة في السجون، إضافة إلى ذلك يمكن لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق messenger على حساب Facebook العائد إلى هذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحية، إذا اقتضت الحاجة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

"حزب الله" يتخذ المواطنين السوريين كـ "رهائن"
جنرال إسرائيلي: “حزب الله” يتخذ المواطنين السوريين كـ “رهائن”
الجامعة اللبنانية
أساتذة “اللبنانية”: كيف يتم تغيير نتائج مباراة الدخول إلى كليات الطب؟
الساحل في صور - جنوب لبنان
كورونا
إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: 26 إصابة جديدة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

كورونا
نتائج مخيفة … هذا ما ظهر في أجسام المتعافين من كورونا!
معركة شرسة يخوضها العالم ضد كورونا
كورونا
الكشف عن عارض مشترك لـ80% من مصابي كورونا
عناصر ينتمون لحزب الله
بالأسماء: شركات وأشخاصٌ جُدد يتبعون لحزب الله !!!