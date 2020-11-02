“قوى الأمن”: دوريات وحواجز في المناطق للتقيد بإجراءات “الداخلية”

أعلنت قوى الأمن الداخلي انه تنفيذاً لقرار وزير الداخلية والبلديات، ستقوم بإطلاق الدوريات واقامة الحواجز في جميع المناطق اللبنانية للتشدد في تنفيذ قرار ضبط التجول ما بين الساعة 9 مساءً والساعة 5 فجراً وملاحقة مخالفات قرار التعبئة منعاً للتجمعات والاكتظاظ وحفاظاً على السلامة العامة.

في سياق متصل، قرر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، في قرار رقم 1358 المتعلق بإقفال 115 بلدة وقرية بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها، تعديل توقيت الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات ومنع التجمعات الخاصة والإجتماعية على الاراضي اللبنانية كافة، إذ منع التجول ما بين الساعة 9 مساءً والـ5 صباحا.

وتتشدد وزارة الداخلية وتشجعها وزارة الصحة بالإجراءات والإقفال إثر الأعداد المرتفعة التي تسجل يومياً.

بدورها، رفضت الهيئة الإدارية في نقابة أصحاب دور الحضانة في لبنان التعبئة العامة وإقفال دور الحضانة التي تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية كل من الأطفال والطاقم العامل والأهل.

وأعلنت الهيئة الإدارية في نقابة أصحاب دور الحضانة في لبنان ببيان اثر اجتماعا طارئ، “رفض جميع الأعضاء ورؤساء لجان المناطق التعبئة العامة وإقفال دور الحضانة التي تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية كل من الأطفال والطاقم العامل والأهل”.

ونبهت المسؤولين الى أن “الوضع الإقتصادي للمهنة في خطر وعملية الإقفال تزيده سوءا”، متمنية على هيئة إدارة الكوارث “درس الوضع من كل جوانبه لتجنيب البلاد كارثة إقتصادية جديدة هي بالغنى عنها”.