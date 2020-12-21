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قوى الامن: حادثة الفيديو المتداول حصلت منذ قرابة 14 شهراً

منذ 23 ساعة
آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2020 9:35 مساءً
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه يتم التداول بعدّة روايات حول مقطع فيديو عن تعرّض سيارة أحد الأشخاص لتكسير زجاجها. ومنها أن الحادثة حصلت بتاريخ اليوم على طريق الكحالة، وأن السائق كان من آل (ز) إلخ…

وأكدت المديرية المذكورة أنه بعد المتابعة تبين أن الحادثة حصلت منذ قرابة /14/ شهراً، وذلك أثناء توقيف أحد المطلوبين الخطرين من آل (ج) الذي كان ينقل كمية كبيرة من المخدرات من البقاع إلى بيروت داخل سيارته، فَجرت مطاردته حيث صدم العديد من السيارات، ثم عمد إلى إقفال الأبواب تلافياً لتوقيفه.

وأشارت إلى أنه قد تم توقيف المطلوب وضبط بحوزته كمية كبيرة من المخدرات إضافة إلى ضبط مسدس حربي.
كما طلبت عدم تناقل مثل هذه الأخبار قبل التأكد من صحّتها، وإعادة ارسال هذا التوضيح إلى مصدره توخياً للدقة والحقيقة.

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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