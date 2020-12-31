قوى الأمن: للإبلاغ عن مطلقي النار ليلة رأس السنة

بمناسبة أعياد رأس السنة، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين التّعبير بصورةٍ سلميّة وحضاريّة، وعدم إطلاق النّار بأيّ شكلٍ من الأشكال. وأوضحت أن الأوامر قد أُعطيت إلى قطعاتها العملانيّة للتشدّد في ملاحقة المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللاّزمة بحقّهم.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البيان التالي:

“إن آفة إطلاق النّار العَشوائي تشكل تهديدًا لأمن المُجتمع وترويعًا للسكّان الآمنين، بينما يُصرُّ بعض الأشخاص على اعتبارها وسيلةً للتّعبير في المناسبات المتنوّعة، مع علمهم الأكيد أنّ فعلهم هذا قد يؤدّي إلى قتل وإيذاء العديد من الأبرياء.

لذلك، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من المواطنين التّعبير بصورةٍ سلميّة وحضاريّة، وعدم إطلاق النّار بأيّ شكلٍ من الأشكال. وتُعلمهم بأنّ الأوامر قد أُعطيت إلى قطعاتها العملانيّة للتشدّد في ملاحقة المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللاّزمة بحقّهم.

وهي تهيب بهم ابلاغها عن اية عملية إطلاق نار، من خلال التّواصل مع غُرف العمليّات على الرقم /112/، أو عبر خدمة “بلّغ” على الموقع الإلكتروني العائد لها www.isf.gov.lb، أو إرسال رسالة خاصّة عبر مواقع التّواصل الاجتماعي العائدة لها، على أن تكون مرفقة بإثبات (صورة أو فيديو).