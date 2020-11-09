استمع لاذاعتنا

قوى الأمن: محاضر ضبط بحقّ مؤسسات ومحلات مواد غذائية مخالفة

منذ ساعة واحدة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

A A A
طباعة المقال

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، بياناً أشارت فيه إلى أنه ضمن إطار الأمن الغذائي، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبعد توافر معلومات لدى مفرزة الضاحية الجنوبيّة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائية عن مخالفة بعض المؤسسات التجارية لقانون حماية المستهلك، وللقرارات الصادرة عن وزارتَي الاقتصاد والتجارة، والزراعة القاضية بدعم عدد من السلع الغذائية، وفقاً لأسعارٍ محدّدة.

قامت مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية -بناءً على إشارة القضاء، وبالتنسيق مع مراقبين من وزارة الاقتصاد والتجارة- بمداهمة عدد من “السوبر ماركات” والتعاونيات ومحلات بيع المواد الغذائية، وضبطت عدّة مخالفات، تمثلّت باحتكار بيع بعض السلع المدعومة، وبيع سِلع مدعومة أخرى بأسعار أعلى من السعر المحدّد من قبل الوزارة، طمعاً بجني أرباح كبيرة، إضافةً إلى مخالفة قانون حماية المستهلك، لجهة عدم إظهار ثمن المنتجات، أو تسعيرها بغير العملة الوطنية.

وختم البيان: “تمّ تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب المؤسسات المخالفة، وأحيلت إلى القضاء المختصّ بناءً على إشارته”.

    المزيد من أخبار لبنان

    أضرار المباني جراء انفجار المرفأ
    المالكون القدامى يطالبون من محافظ مدينة بيروت بسحب كلامه أو توضيحه
    كورونا يصيب الكادر التمريضي بـ 1500 إصابة
    كورونا يصيب الكادر التمريضي بـ 1500 إصابة حتى الآن!!
    توقعات الطقس
    توقعات طقس الأسبوع: أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    صورة تظهر ما يحدث عندما لا يتم تسكير غطاء المرحاض
    صور صادمة تظهر ما يحدث إذا تركت غطاء المرحاض أثناء التنظيف
    كورونا
    عارض جديد ..أول علامات الإصابة بفيروس كورونا
    أعراض عديدة لمرض كوفيد19
    كورونا
    7 أشكال لمرض كورونا..بصمة خاصة لكل شكل بالدم