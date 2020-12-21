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“قوى الأمن”: ممنوع المرور غداً مساءً في شارع غورو – الجميّزة

منذ 15 دقيقة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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سيتم منع المرور في الشارع المذكور (من أمام مطعم بول)، اعتباراً من الساعة 17:30 من التاريخ المذكور أعلاه، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية المجاورة، لحين انتهاء الاحتفال.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في البيان الآتي:

يُقام عند الساعة 17:45 من يوم الثلاثاء 22-12-2020 احتفال في شارع غورو – الجميّزة / أمام مجمّع الملازم الشهيد زهير جودي، يتخلّله إضاءة شجرة الميلاد.

لذلك سيتم منع المرور في الشارع المذكور (من أمام مطعم بول)، اعتباراً من الساعة 17:30 من التاريخ المذكور أعلاه، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية المجاورة، لحين انتهاء الاحتفال.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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