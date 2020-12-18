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قوى الأمن: وفاة المسنّ المفقود طبيعية

منذ 56 دقيقة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن ابراهيم محمد جميل زعبي (مواليد عام 1936، سوري)، الذي خرج من منزل ابنه الكائن في محلة أبي سمرا – طرابلس، الى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد توفي بشكل طبيعي.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 15-12-2020، جرى تعميم صورة ابراهيم محمد جميل زعبي (مواليد عام 1936، سوري)، الذي خرج من منزل ابنه الكائن في محلة أبي سمرا – طرابلس، الى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد. وهو يُعاني من مرض “الزهايمر”.

بعد أن تمّ العثور على جثّته بتاريخ 17-12-2020، تناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبر العثور عليه مقتولاً ومكبّل اليدَين.

يهمّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح أنَّ هذا الخبر عارٍ من الصّحة، وأنّ الوفاة طبيعية.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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