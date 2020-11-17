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قوى الأمن: 10479 محضر ضبط تنفيذاً لقرار التعبئة

منذ 32 دقيقة
القوى الأمنية تابعت الالتزام بقرار التعبئة العامة

القوى الأمنية تابعت الالتزام بقرار التعبئة العامة

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخي صباح اليوم الثلاثاء أنه بلغ مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة 8:00 من تاريخ اليوم 17-11-2020 منعاً لانتشار فيروس 10479 مخضر.

وبدأ السبت تنفيذ قرار الإقفال التام في لبنان، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، بعد ارتفاع أعداد المصابين والوفيات، ونقص شديد بعدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات.

وقرر المجلس الأعلى اللبناني في وقت سابق، فرض الإغلاق الكامل اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح اليوم السبت، ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين، الموافق 30-11-2020، مع مراعاة بعض الاستثناءات بينها المطار.

وعشية تنفيذ قرار التعبئة العامة، صرّح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي.

وأثار فهمي، جدلا في لبنان، بعدما دعا “اللبنانيات إلى الطبخ” خلال فترة الإغلاق التي دعت إليها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال فهمي ممازحا خلال مقابلة تلفزيونية ردا على إجراءات الإغلاق، التي تمنع توصيلات الطعام إلى المنازل، إن “على النساء في لبنان الطبخ في منازلهم خلال فترة الإغلاق”.

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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