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قوى الأمن: 30967 محضر ضبط تنفيذاً لقرار “التعبئة”

منذ 39 دقيقة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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أعلنت قوى الأمن الداخلي عبر صفحتها على “تويتر”، أن “مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتبارا من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة 17:00 من تاريخ 25-11-2020 منعا لانتشار فيروس كورونا، بلغ 30967.

في سياق متصل، يدخل لبنان الأسبوع الثاني اليوم منفّذا قرار الإقفال ‏التام وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس ‏كورونا المستجد، ورفع جهوزية القطاع الصحي.‏

وفي السياق، سيّر الجيش اللبناني دورية على الكورنيش البحري في ‏مدينة الميناء أجبرت المواطنين على إخلاء الكورنيش والالتزام بقرار ‏التعبئة العامة.‏

يذكر أنه عشية قرار الإقفال، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف ‏الاعمال محمد فهمي أنه ليس مع قرار الاقفال التام للبلاد، ورأى أن ما ‏سيحدث غدا ليس اقفالا تاما مع الاستثناءات الكثيرة الموجودة، وقال: ‏‏“ممكن اتقبل بعض المسبات” من الذين لم يعجبهم الاقفال، لكن هذا ‏القرار أتى من مجلس الاعلى للدفاع ومن الحكومة”.‏

وتوجه فهمي إلى المياومين عبر الـ”ال بي سي” قائلا: “هناك وعد ‏بتقديم مساعدة رمزية لكم.‏

وأشار إلى أنه تقدم بخطة بديلة عن الاقفال العام لكن لم يتم التوافق ‏عليها لأسباب عدة، وشدد على أنه اذا لم يلتزم المواطن بقرارات ‏التعبئة العامة فلا يمكن الحد من انتشار الوباء.‏

واعتبر فهمي أن “50 بالمئة من المواطنين مع “المفرد والمجوز” لان ‏القرار يوفر على البيئة وعلى ميزانية الدولة وماليتها.‏

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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