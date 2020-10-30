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قوى الأمن: 476 حالة إيجابية في سجن رومية

منذ 5 دقائق
سجن رومية

سجن رومية

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار متابعة حالات فيروس كورونا في السجون:

تم تشخيص /476/ حالة إيجابية في سجن رومية المركزي لغاية تاريخه، وقد وصلت حالات الشفاء إلى /440/ سجيناً، ولا تزال حالتان في المستشفى قيد المعالجة ووضعهما مستقرّ.
كما تبين وجود /54/ حالة إيجابية في نظارة قصر عدل بيروت، جرى حجرهم في المبنى “ج” في سجن رومية المخصّص لعزل ومراقبة النزلاء المصابين بهذا الفيروس.
/21/ حالة إيجابية في سجن البترون.
أمّا في سجن زحلة، فتسجيل /5/ حالات مع عوارض طفيفة، مع الإشارة الى أن جميع النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعددهم /237/ تماثلوا للشفاء، ولا توجد اية حالة تعالج في المستشفى.
وفي نظارات وحدة شرطة بيروت، تبيّن وجود/4/ حالات إيجابية من بينها حالتان تماثلتا للشفاء.
وبالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية، نتائج الفحوصات أظهرت حالة واحدة إيجابية.
تجدر الملاحظة إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة وقيد المتابعة الصحية.

نُذكِّر بأن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق messenger على حساب Facebook العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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