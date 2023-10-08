توقيف شخص في راشيا قتل شقيقه بطلق ناري

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 3-10-2023 وفي بلدة العقبة قضاء راشيا، تعرض الشاب: ر. ح. (مواليد عام 1999، لبناني) لإصابة بطلق ناري في ظهره، نقل على إثره إلى أحد المستشفيات وما لبث أن فارق الحياة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لكشف ملابسات الجريمة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تبين لشعبة المعلومات أن الحادثة حصلت بسبب خلافات عائلية، وأن مطلق النار هو شقيق المغدور، ويدعى: م. ح. (مواليد عام 2006، لبناني) توارى عن الانظار بعد الجريمة.

بالتاريخ ذاته وبعد عملية متابعة دقيقة نفذتها دوريات الشعبة، تمكنت من تحديد مكان اختباء (م. ح.) في محلة العقبة حيث عملت على توقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على إطلاق النار باتجاه شقيقه وأرداه قتيلا، وذلك نتيجة خلاف عائلي حصل بينهما منذ حوالى الـ/6/ أشهر، حيث أقدم خلاله (ر. ح.) على إطلاق النار باتجاه (م. ح.) وأصابه في قدمه، وأجبر حينها على الإدعاء بأن إصابته حصلت عن طريق الخطأ أثناء اللهو بسلاح صيد.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

على أثر خلاف عائلي، أطلق النار على شقيقه وأرداه قتيلاً وتوارى عن الأنظار، وشعبة المعلومات كشفت مكان اختبائه وأوقفته في محلة العقبة – راشيا#قوى_الامن #الامن_أمانة — قوى الامن الداخلي (@LebISF) October 8, 2023