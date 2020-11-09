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قوى الأمن: 955 محضر ضبط بحق مخالفين لقرار التعبئة

منذ 5 دقائق
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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سطرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 955 محضر ضبط بتاريخ 8/11/2020 تطبيقاً لقرار وزارة الداخلية والبلديات من الالتزام بالتدابير الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وأفادت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على “تويتر”، انها “مستمرّة بإجراءاتها في تطبيق قرار وزير الداخلية والبلديات من أجل الإلتزام بالتدابير الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا”.

وأعلنت عن أنه “تم تسطير 955 محضر ضبط بتاريخ 8/11/2020، وقوى الأمن مستمرة بإجراءاتها لملاحقة مخالفي قرار التعبئة العامة من ناحية عدم ارتداء الكمامة، ومخالفة قرار ضيط التجول بين الـ9 ليلا والـ5 فجرا، وعدم التزام المؤسسات بالقدرة الإستيعابية المسموح بها والتدابير الوقائية”.

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