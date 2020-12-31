برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

قوى الامن تحذر من تساقط الرصاص الطائش في المطار

منذ 20 دقيقة
آخر تحديث: 31 - ديسمبر - 2020 1:26 مساءً
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي:

“من الآثار الخطيرة لظاهرة إطلاق النار العشوائي، تساقط الرصاص الطائش على مدرجات مطار رفيق الحريري الدولي وفي أماكن هبوط وإقلاع الطائرات وبالقرب منها وذلك انطلاقا من المناطق المحيطة به، مما يؤدي الى تهديد سلامة الطيران المدني وتعريض المسافرين والوافدين والطائرات والمنشآت الحيوية للخطر.

لذلك وتفاديا لحصول كوارث، تذكر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين بضرورة التقيد بعدم إطلاق النار في اي مناسبة كانت، كما تدعوهم للابلاغ عن أي مخالفة، من خلال الاتصال بغرف عملياتها على الرقم /112/، أو إرسال شكوى عبر خدمة “بلغ” على الموقع الإلكتروني العائد لها www.isf.gov.lb، أو إرسال رسالة خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة لها، على أن تكون مرفقة بإثبات (صورة أو فيديو)”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

لبنان
استقرار دولار السوق السوداء نهاية السنة… ماذا عن العام الجديد؟
الرئيس ميشال عون
عون: نعمل لتحمل السنة الجديدة معالجة الأوضاع الاقتصادية
المواطن في لبنان بين زيادة اصابات كورونا وانهيار الليرة
المواطن في لبنان بين زيادة اصابات كورونا وانهيار الليرة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ماهر الاسد
ماهر الأسد وشى بـ”كبتاغون” حزب الله للسلطات الايطالية
حسن نصر الله
هل تعمّد نصر الله إهانة الأسد ونظامه عبر هذه الادعاءات؟
ظهور صخور غريبة على الأرض في رومانيا
بالفيديو: ظاهرة حيّرت العلماء … أحجار تنمو وتتحرك