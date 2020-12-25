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قوى الامن توقف مروج مخدرات واثنين من زبائنه في المتن

منذ 51 دقيقة
توقيف

توقيف

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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدرات وتعاطيها على جميع الأراضي اللبنانية.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها القطعات المختصة في هذه الشعبة، توصلت الى معرفة هوية أحد المروجين الذي ينشط في منطقة المتن، ويدعى: ح. ص. (مواليد عام 1989، لبناني).

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من تنفيذ عملية نوعية وخاطفة في محلة نهر الموت نتج عنها توقيفه بالجرم المشهود اثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية نوع “V150″ لون اسود دون لوحات.

وفي الوقت ذاته، ألقت دوريات الشعبة القبض على اثنين من زبائنه خلال قيامهما بشراء المخدرات منه، وهما: ا. ك. (مواليد عام 1987، لبناني) وع. ع. (مواليد عام 1978، سوري) ويوجد بحقه ملاحقة قضائية بجرم تسهيل دعارة ومخدرات.

بتفتيشهم ضبط مع الأول: 19 ظرفا بداخلهم مادة الكوكايين زنة كل ظرف حوالى 2 غ قائم، مبلغ 4,510,000 ل. ل.

بالتحقيق معهم، اعترف الأول بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن، كما اعترف الثاني والثالث بتعاطي المخدرات وشرائها من (ح. ص.).

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء”.

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