قوى الامن: توقيف شخصين من اصحاب السوابق دخلا إلى منزل مواطنة في محلة النهر

أوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة كل من: م. ع. (مواليد 1995، لبناني)، وم. ع. (مواليد 1977، لبناني) بعدما دخلا إلى منزل مواطنة في النهر – بيروت أثناء تواجدها بداخله.

وقاما بتفتيش المنزل وبعثرة محتوياته. وهما من أصحاب السوابق، الأول بجرم مخدرات والثاني بجرمي قتل وسرقة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ محاولة السرقة التي باءت بالفشل، باعتبار أنهما لم يعثرا على خزنة الأموال، وانهما هددا صاحبة المنزل وسيدة أخرى كانت برفقتها بالقتل في حال أخبرتا أحدا بذلك.

كذلك اعترفا بأن شخصا من التابعية العراقية قد زودهما بمعلومات عن وجود خزنة أموال وأشياء ثمينة في المنزل، كونه دخله سابقا ويدعى ر. ب. (مواليد 1977 عراقي) تم توقيف (ر. ب.) بتاريخ 29/5/2020 في محلة كنيسة مار مخايل-الشياح. بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 27/05/2020، أقدم شخصان ملثمان على الدخول إلى منزل مواطنة في محلة النهر – بيروت أثناء تواجدها بداخله، وشهر أحدهما مسدسا حربيا بوجهها وقاما بتفتيش المنزل وبعثرة محتوياته، من دون أن يسرقا شيئا وهدداها بأذيتها في حال أخبرت أحدا بالأمر، ومن ثم لاذا بالفرار إلى جهة مجهولة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية للعمل على كشف هوية الفاعلين وتوقيفهما.

نتيجة للمتابعة والإجراءات الاستعلامية، وفي خلال فترة 24 ساعة، تمكنت القطعات المذكورة من تحديد هويتيهما:

– م. ع. (مواليد 1995، لبناني)

– م. ع. (مواليد 1977، لبناني)

وهما من أصحاب السوابق، الأول بجرم مخدرات والثاني بجرمي قتل وسرقة.

بتاريخ 28/5/2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت قوة خاصة في الشعبة من توقيفهما بعملية متزامنة وخاطفة في منطقة الضاحية، وجرى ضبط المسدس والدراجة المستخدمين أثناء العملية. بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ محاولة السرقة التي باءت بالفشل، باعتبار أنهما لم يعثرا على خزنة الأموال، وانهما هددا صاحبة المنزل وسيدة أخرى كانت برفقتها بالقتل في حال أخبرتا أحدا بذلك.

كذلك اعترفا بأن شخصا من التابعية العراقية قد زودهما بمعلومات عن وجود خزنة أموال وأشياء ثمينة في المنزل، كونه دخله سابقا ويدعى ر. ب. (مواليد 1977 عراقي) تم توقيف (ر. ب.) بتاريخ 29/5/2020 في محلة كنيسة مار مخايل-الشياح. بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.