“قوى الامن”: توقيف 24 شخصاً للاشتباه بقيامهم بأعمال سرقة في المناطق المتضرّرة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها أوقفت منذ اليوم الأول لحصول الانفجار ولغاية تاريخه إن كان نتيجةً لدورياتها أو بناءً على اتصالات هاتفية من مواطنين- /24/ شخصاً للاشتباه بهم بالقيام بعمليات سرقة في الأماكن المتضررة.

وقالت في بيان: “إن عناصر قوى الأمن المنتشرة في الأماكن المتضرّرة جرّاء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، ولا سيّما في مناطق الأشرفية، الجمّيزة، مار مخايل النهر، ووسط بيروت -وقوامها قوة مؤلفة من أكثر من /500/ عنصر، للقيام بمهام حفظ أمن ونظام وحماية وحراسة الأبنية والمنازل والمحال والمؤسسات التجارية- مستمرّة في عملها على مدار الساعة، منذ تاريخ الانفجار”.

وقالت: “12 شخصاً أوقفوا يوم أمس بتاريخ 7/8/2020، وكانت غرفة عمليات شرطة بيروت قد تلقّت 14 اتصالاً هاتفياً من مواطنين للتبليغ عن سرقة أو محاولة سرقة.

وكررت هذه المديرية العامة طلبها من المواطنين الكرام بعدم التردّد في الإبلاغ عن أي شخص يشتبه به لجهة قيامه بمثل هذه الأعمال، إلى العناصر المتواجدة في المناطق، أو من خلال الاتصال على الرقم 112.