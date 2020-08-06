قوى الامن طلبت من ذوي المفقودين الحضور لأخذ عينات لإجراء فحوصات الDNA

انتهى لقاء الرئيس ماكرون ورؤساء الكتل والاحزاب في قصر الصنوبر وغادر الرئيس سعد الحريري من دون الإدلاء بأي تصريح.

اما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فقال: “كلام ماكرون واضح، اذا لم تساعدوا انفسكم لن نساعدكم، وبدأ بالامور البسيطة التي قالها وزير خارجيته اي “حلوا قصة الكهرباء والمياه والامور الحياتية”، وهي اهم من مناقشة السياسات الدولية والاقليمية، وكان واضحا ان لا ثقة للشعب بالطبقة السياسية”.

أما النائب السابق سليمان فرنجية فاعلن ان “ماكرون تحدث بتغيير اسلوب العمل لا تغيير النظام، وهو أثبت بأنه صديق حقيقي للبنان”.

اما النائب سامي الجميل فقال لدى مغادرته: “سمعنا من الرئيس الفرنسي فشة خلق، فقد قال الحقيقة كما هي. ومن اوصلنا الى هنا لن يُنقذنا ويجب ان نعيد القرار للناس بانتخابات مبكرة، واول طرح هو تغيير الحكومة ومن ثم تأتي الحلول الأخرى. ونحن مع تولي لجنة دولية التحقيق في انفجار المرفأ”.

أما ئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع قال: “مجرد ان رئيس فرنسا ترك كل مشاكل بلاده ليأتي الى لبنان فهذه خطوة كبيرة، ولقد قدموا مساعدات ويريدون تقديم سواها”.

أما النائبان جبران باسيل ومحمد رعد فلم يدليا بأي تصريح.

ويعقد الرئيس ماكرون في هذه الاثناء اجتماعا مع هيئات المجتمع المدني.