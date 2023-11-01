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"قوى التغيير" تبحث مع ياسين في "خطة الطوارىء الحكومية"

منذ 41 دقيقة
ناصر ياسين

ناصر ياسين

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التقى وفد يمثل تحالف “قوى التغيير” في مكتب حزب “تقدم”، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، المكلف من قبل الحكومة بملف “خطة الطوارئ الحكومية”، حيث تمت مناقشتها ومدى جهوزية قطاعات الصحة والغذاء والإيواء بالإضافة إلى الأمور اللوجستية، في حال تعرض لبنان للاعتداءات من العدو الاسرائيلي.

يذكر أن الوفد ضم عن حزب “تقدم” النائب مارك ضو، وعن لقاء الشمال – 3 النائب ميشال دويهي، وعن حزب “خط أحمر” النائب وضاح الصادق ومحمود الناطور، ورامي فنج عن مجموعة انتفض للعدالة والسيادة، وعن “لقاء تشرين” زياد عبد الصمد، وأديب نعمة، والخبيرة المستقلة مايلا بخاش.

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