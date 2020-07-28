قيادة الجيش: إلغاء احتفال تخريج تلامذة الضباط السنة الثالثة في الكلية الحربية

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه إلغاء احتفال تخريج تلامذة الضباط السنة الثالثة في الكلية الحربية، الذي كان مقرراً بتاريخ 1/8/.

كذلك إلغاء الاحتفالات والنشاطات المتعلقة بعيد الجيش في قيادات المناطق والوحدات العسكرية كافة.

وصدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“نظرا للظروف الاستثنائية المتعلقة بتفشي وباء كورونا وتزايد خطره على الصحة العامة، تعلن قيادة الجيش – مديرية التوجيه إلغاء احتفال تخريج تلامذة الضباط السنة الثالثة في الكلية الحربية، الذي كان مقرراً بتاريخ 1/8/2020، كذلك إلغاء الاحتفالات والنشاطات المتعلقة بعيد الجيش في قيادات المناطق والوحدات العسكرية كافة”.