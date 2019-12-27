قيادة الجيش تطالب بتوقيع قانون تمديد خدمة (1300 عسكري).. و “بو صعب” يرفض

علمت وكالة “اخبار اليوم” انه يدور خلاف بين قيادة الجيش ووزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الياس بو صعب،

يتعلق بتمديد خدمة 1300 عسكريا من بينهم ٧٦٧ لم يبلغوا سنوات الخدمة التي تخولهم الحصول على معاش تقاعد وهي ١٨ سنة وما فوق، وتحتاج قيادة الجيش لخدماتهم في قطعات متعددة نظرا لتوقف التطويع.

لكن بو صعب يرفض التوقيع على هذا التمديد بحجة مراجعة وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل لأنه يرتب أعباء مالية على خزينة الدولة كما يقول،

في حين ترى مصادر عسكرية أن لا أعباء إضافية حاليا في حال حصل تمديد خدمتهم باعتبار أنهم مازالوا يتقاضون رواتبهم وأن عملية التمديد هذه لا تحتاج سوى لتوقيع وزير الدفاع بموجب قانون الدفاع.