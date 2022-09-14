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قيادة الجيش تكرّم السفير القطري

منذ 36 دقيقة
جوزيف عون والسفير القطري في لبنان

جوزيف عون والسفير القطري في لبنان

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كرّمت قيادة الجيش سفير دولة قطر في لبنان “إبراهيم عبد العزيز السهلاوي”، بحضور قائد الجيش العماد “جوزاف عون” وعدد من الضباط والطاقم الديبلوماسيّ التابع للسفارة القطرية، وذلك “تقديرا للدعم المتواصل الذي تقدّمه دولة الشقيقة قطر إلى المؤسسة العسكرية”، بحسب بيان للجيش.

وأكّد السفير القطري وقوف بلاده إلى جانب “لبنان وجيشه في هذه المرحلة الاستثنائيّة، وترسيخ روابط الأخوّة والمودة بين الشعبين القطري واللبناني”.

من جهته، شدّد عون على أن “قيادة الجيش تقدّر عاليًا المبادرات التي تقوم بها دولة قطر تجاه المؤسسة العسكرية”.

واعتبر أنها من “أهمّ مقوّمات صمود العسكريّين خلال الأزمة الشديدة التي تمرّ بها البلاد”، مثمّنًا “الجهود الدؤوبة التي يبذلها سفير دولة قطر لتعزيز العلاقات مع لبنان”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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