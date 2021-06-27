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قيادة الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق مختلفة

27 - يونيو - 2021
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، سلسلة بيانات حول تمارين تدريبية وتفجير ذخائر، جاء فيها:

– “ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 28/6/2021 ولغاية 30/7/2021، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق رأس مسقا، الكورة، سقي أبو علي وحقل تدريب مزرعة حنوش- حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.

– ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتاريخ 28/6/2021 ما بين الساعة 6,00 والساعة 10,00، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: عرب اللويزة، ميس الجبل، عمرا، حولا، البستان، الضهيرة ويارون- الجنوب.

– ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 28 و30/6/2021 اعتبارا من الساعة 6,00 وحتى الانتهاء من المهمة، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

– ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 27/6/2021 ما بين الساعة 8,00 والساعة 16,00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

– ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 10/6/2021 ولغاية 30/6/2021، ما بين الساعة 6,00 والساعة 24,00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة السمرلند- الجناح والكرنتينا، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.”

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