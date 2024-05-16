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"قيادة الجيش" توقف 37 شخصاً يعملون في ترويج المخدرات

منذ دقيقتين
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 16 /5 /2024، نفّذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم لتوقيف تجّار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا – الهنغار، حيث حصل تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل أحد المطلوبين وجرح آخر. كما أوقفت 37 شخصًا يعملون في ترويج المخدرات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وضبطت كمية كبيرة من مادة الكوكايين وحشيشة الكيف وحبوب السيلفيا، بالإضافة إلى أسلحة حربية وذخائر.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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