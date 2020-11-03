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قيادة الجيش: خرقان بحريان للعدو الإسرائيلي خلال الساعات الـ48 الماضية

منذ 15 دقيقة
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 3/11/2020 بين الساعة 00.40 والساعة 00.42، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 166 مترا.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

وكان صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“خرق زورقان حربيان تابعان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 2/11/2020 بين الساعة 11.35 والساعة 12.45 المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 537 مترا.

تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

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