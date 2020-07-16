قيادة الجيش: خروقات جوية لطيران العدو الإسرائيلي

خروقات جوية لطيران العدو الإسرائيلي
خروقات جوية لطيران العدو الإسرائيلي

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:”خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 16 / 7 / 2020 الساعة 8.35، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 12.55 من فوق بلدة يارون.

 

وعند الساعة 10.50، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 12.40 من فوق بلدة الناقورة.

وعند الساعة 14.55، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا وصولا حتى بلدة الخيام، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15.20 من فوق بلدة كفركلا.

وخرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 16 / 7 / 2020 الساعة 10.35 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا وصولا حتى بلدة شكا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 11.35 من فوق بلدة كفركلا.

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