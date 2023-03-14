قيادة الجيش نعت العقيد فادي نصر الدين

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه العقيد فادي نصر الدين، الذي توفي بتاريخ 13/3/2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 19/10/ 1970 – عين الرمانة – بعبدا.

تطوع في الجيش بتاريخ 4/1/1993، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/8/1995، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عقيد اعتبارًا من 1/7/2017.

حائز أوسمة عدة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة.

تابع دورات دراسية عدة في الداخل والخارج.

متأهل وله ولدان.

ينقل الجثمان بتاريخ 14/3/2023 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدته الزعرورية – إقليم الخروب، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عقب صلاة العصر ويوارى في الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن في منزله في حي القصيبة، وبتاريخي 15 و16/3/2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في خلية مسجد البلدة وبتاريخ 17/3/ 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في مسجد الخاشقجي – (قاعة البرغوت) – بيروت.