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قيادة الجيش نعت المجند الشهيد عبد الرحمن وردة

منذ 6 دقائق
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه المجند عبد الرحمن وردة الذي استشهد جراء إطلاق نار في جرود بلدة عرسال بتاريخ 7/ 11/ 2020. وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد 19/9/1997 الدورة ـ عكار.

مددت خدماته في الجيش اعتبارا من 20/10/2016

حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

الوضع العائلي: عازب

ينقل الجثمان بتاريخ 7/11/ 2020 الساعة 10,00 من مستشفى دار الأمل الجامعي إلى بلدة الدورة التحتا – عكار، حيث يقام المأتم عقب صلاة الظهر ويوارى في الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة بلدة الرامة – وادي خالد – عكار”.

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