قيادة الجيش نعت الملازم كمال كفا

قيادة الجيش نعت الملازم كمال كفا
قيادة الجيش نعت الملازم كمال كفا

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نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه الملازم كمال كفا الذي استُشهد جراء الانفجار الكارثي في مدينة بيروت يوم أمس.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:

– من مواليد 2 /4/ 1980 ــــ دوير عدوية ــــ محافظة عكار.
– جنّد في الجيش اعتباراً من 31 /8 /2001، تطوع بصفة تلميذ رتيب بتاريخ 7 /11/ 2002.
– حائز وسامَي مكافحة الإرهاب والتقدير العسكري، وتنويه العماد قائد الجيش 7 مرات وتهنئته 11مرة.
– الوضع العائلي: متأهل وله ثلاثة أولاد.
ينقل الجثمان بتاريخ 6 /8 /2020 الساعة 7.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة عين تنتا-عكار حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عقب صلاة الظهر ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة مسجد البلدة.

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