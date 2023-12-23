قيادي في حزب الله يكشف: هذا ما سألناه لحماس منذ اليوم الأول للحرب!

كشف نواف الموسوي، المسؤول عن ملف الموارد والحدود في حزب الله، أنه بعد بدء الهجوم الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، اتصل حزب الله بقيادة حماس وسألهم عملياً عما إذا كان يجب شن حرب ضد إسرائيل عند الحدود الشمالية.

وقال الموسوي في مقابلة تلفزيونية “سألنا الإخوة في غزة ماذا يمكننا أن نفعل؟ إذا بدأنا حربا شاملة في لبنان هل ستوقف القتال في غزة أم لا؟ “كان جوابهم لا، لن يتوقف، القتال في غزة لن يتوقف إلا بعد الانتصار على إسرائيل داخل غزة”.

ورداً على سؤال حول كون حقل كاريش هو من ضمن الأهداف المحتملة في حال توسعت دائرة الصراع، أوضح الموسوي بأن كاريش ليس وحده، بل هناك حقول غاز إسرائيلية أخرى قد تكون ضمن الأهداف أيضاً.

في سياق متصل، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أقنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم توجيه ضربة استباقية لحزب الله محذرا من أنها ستؤدي لحرب إقليمية واسعة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن الدبلوماسية لحل الوضع بحدود الشمال أمر جيد لكن القوة ضرورية لتحقيق هدفنا.

مشيراً إلى أن ما تسعى إليه إسرائيل هو الانتصار في جبهة الجنوب وتحقيق الردع في الشمال.