قيومجيان رداً على كلام وهبة: سكت دهراً ونطقت كفراً

تعليقاً على حديث وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة عبر إحدى القنوات التلفزيونية، ردّ الوزير السابق ريتشارد قيومجيان عبر “تويتر”، وقال: “من مظاهر سقوط الحكم الرديء، ارتهان سياسته الخارجية للدفاع عن سلاح حزب الله وارتباطه الإقليمي”.

وأضاف: “بوليصة التأمين على الكرامة والسيادة، جيشنا الوطني حضرة الوزير، لا من حرر الدواعش من سجونه أو أمن لهم حافلات مكيفة”. وتابع: “سكت دهرا ونطقت كفرا، حري بك الاعتذار والخجل من أصدقاء لبنان وأشقائه العرب”.

جدير بالذكر أن وهبة اعتبر في حديث تلفزيوني أن “الفرنسيين لم يأتوا على ذكر سلاح حزب الله، وسلاح الحزب هو سلاح يتحمل مسؤوليته حزب الله، ولا شك أن لبنان يتحمّل هذه المسؤولية ولكن ليس القرار قرار الدولة اللبنانية، وعندما كانت اسرائيل تحتل الأراضي اللبنانية تَجنَّد عناصر الحزب للدفاع عن سيادة لبنان”.

وعند سؤال وهبة بأننا اليوم أصبحنا في مرحلة ثانية، لفت في حديث تلفزيوني الى اننا “في المرحلة الثانية جاء الدواعش وقد أتت بهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة فدول المحبة جلبت لنا تنظيم داعش وزرعته لنا في سهل نينوى والأنبار وتدمر”.