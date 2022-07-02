السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
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قيومجيان ردا على سعيد: منقوِّص مطرح اللي لازم نقوِّص

منذ 37 دقيقة
ريشارد قيومجيان

ريشارد قيومجيان

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ردّ رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق د. ريشار قيومجيان، على النائب السابق فارس سعيد قائلاً، “داخل المجلس وخارج المجلس، بالحكومة وخارج الحكومة، بالداخل وبالخارج، بالوقت المناسب والمكطان المناسب ومع الشخص المناسب، منقوِّص مطرح اللي لازم نقوِّص”.

وأضاف قيومجيان، عبر “تويتر”، “المهم ما نقوِّص فاضي وتحياتنا”.

وكان سعيد قال، “”مع محبتي و تقديري لأشرف ريفي و كميل شمعون و ريشار قيومجيان، انتخبتم للدفاع عن الاستقلال داخل المجلس، اسمعونا أصواتكم حيث حزب الله و حركة أمل و حلفائهم على السمع”.

وتابع، “مذكرتكم لأمين عام الجامعة العربيّة مثل يللّي عّم بيقوّص بالمقلي”.​

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