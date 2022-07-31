قيومجيان لباسيل: أنت الشخص الغلط في المكان الغلط

غرّد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على “تويتر” متوجهأ إلى النائب جبران باسيل، قائلاً:

“شو إلَك بغابة الشهيد، الغابة لشهداء المقاومة اللبنانية الذين قاتلوا ضمن: التنظيم، حراس الأرز، الكتائب، الأحرار، قبل أن يتوحدوا فيما بعد تحت راية ‫القوات اللبنانية‬. قبلك ‫ميشال عون‬ سخّر الجيش في معاركه الخاسرة، وأنت اليوم تستغل شهداءه. أنت الشخص الغلط في المكان الغلط”.

هذا ولا تزال الساحة اللبنانية تشهد نزاعات وخلافات سياسية، بعد الانتخابات النيابية التي حصلت منذ شهرين كما وتكمن الانظار اليوم على الانتخابات الرئاسية.

كما وصول الوسيط الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين إلى بيروت اليوم آتياً من طريق اثينا، للقاء المسؤولين ومتابعة المفاوضات معهم بشأن هذا الملف حيث ستكون له سلسلة لقاءات يجريها في لبنان اليوم ويوم غد الإثنين 31/7/2022 و1/8/2022.

واستقبلته في المطار السفيرة الأميركية دوروثي شيا وعدد من اركان السفارة.