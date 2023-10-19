الخميس 4 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 19 أكتوبر 2023 |
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كارثة المنصوريّة: 6 ضحايا ومفقودتان!

منذ 11 ثانية
المبنى المنهار في المنصورية

المبنى المنهار في المنصورية

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أنه “في اليوم الثالث من عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في محاولة للعثور على المفقودين الذين كانوا داخل المبنى الذي انهار في المنصورية عند الساعة ١٣،٤٥ من ظهر الاثنين الماضي، تمكّن عناصر الدفاع المدني في هذه الأثناء من انتشال جثة مواطنة من تحت الانقاض فتكون حصيلة الضحايا قد بلغت حتى الساعة ست مواطنات أما الناجيات اللواتي تم إنقاذهن فهن أربع مواطنات”.

وأشار الى أنه “ثلاثة أيام مرت وعناصر الدفاع المدني يعملون كخلية نحل لا تهدأ تحت إشراف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار الذي اعتمد نظام تبديل الفرق المتخصصة في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، فقد بلغ عدد العناصر الذين شاركوا في هذه المهمة حتى الساعة قرابة الـ١٦٥ عنصرا من مراكز متعددة من كل المحافظات اللبنانية، فعملوا وفقا لنظام المناوبة، تنفيذا لتوصيات وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الذي حرص على متابعة سير العمليات والتحقق من المستجدات المتعلقة بهذه الكارثة التي ألمت بمنطقة المنصورية”.

وأكد أنه “على النهج عينه يتابع العناصر عملهم من دون توقف للتوصل الى العثور على المفقودتين اللتين لم يتم العثور عليهما حتى الآن”.

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