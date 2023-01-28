السبت 6 رجب 1444 ﻫ - 28 يناير 2023 |
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كارثة حقيقية.. "قفزات" الدولار تُهدّد المستشفيات!

منذ 7 دقائق
من داخل أحد المستشفيات في لبنان

من داخل أحد المستشفيات في لبنان

نداء الوطن
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في ظلّ الصعوبات الكبيرة التي تواجهها بعض المستشفيات في تأمين أموالها ومستحقّاتها من الجهات الضامنة، وعلى وقع التأرجح والقفزات الكبيرة التي يشهدها سعر صرف الدولار في السوق السوداء، تشير معلومات «نداء الوطن» إلى أنّ بعض المستشفيات الخاصة قد توقّفت بالفعل عن استقبال المرضى على الجهات الضامنة وطلبت منهم دفع الفاتورة الكاملة من حسابهم الخاص.

وقال نقيب الأطباء في الشمال الدكتور محمد نديم صافي لـ«نداء الوطن»: «يعاني الأطبّاء العاملون في المستشفيات والجسم الطبّي من مشاكل كثيرة وهناك مبالغ كبيرة عند الجهات الضامنة».

وأضاف: «لقد وردنا أنّ مستشفى قد وصل للجنة الطبية فيها مليار و200 مليون ليرة إلى البنك من مصرف لبنان عن سنة 2021 عندما كان الدولار بـ 15 ألفاً ولم يسمح لهم بسحب أكثر من 12 مليون ليرة في الشهر الواحد. إنّ هذه كارثة حقيقية، كما أنّ وزارة الصحة لم تدفع منذ أكثر من سنتين، ووجّهنا نداءنا للجهات الضامنة في بيان قبل أيام، وطالبنا بضرورة التحرّك السريع حتى لا يُضطرّ الأطباء لتدفيع المريض الفرق، وهناك اجتماع سيحصل مع الجهات الضامنة وسنطالب بأن يجدوا حلاً ربما من الحلول المقترحة أن يسحبوا هم الأموال نقداً وتسليمها للجهات الطبية في المستشفيات التي تقبل بأي شيء بالليرة والدولار وتتعاون إلى أبعد الحدود، وإلا سيضطرّ الأطباء للهجرة بعد كلّ هذا الإجحاف الحاصل».

وطالب نقيب الأطباء «الجهات الضامنة بالتعاون السريع من أجل آلية دفع تحفظ حقّ الأطباء من جهة وحقّ المريض من جهة أخرى، وإلا قد تضطرّ النقابة لوقف أي تعاون مع هذه الجهات الضامنة، لأنّنا نريد الحفاظ على حقّ الطبيب الذي يعمل في أصعب الظروف والأوضاع».

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