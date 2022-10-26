كارثة صحية وبيئية في عرسال وخضر يتوعّد المتسبّبين

كلّف محافظ بعلبك الهرمل “بشير خضر” مصلحة الصحة في المحافظة بإجراء كشف عاجل على الحفر المخصصة للصرف الصحي في بلدة عرسال، في إطار متابعته لملف انتشار وباء الكوليرا في البلدة، حيث يتم إفراغ الصرف الصحي الناتج عن مخيمات النازحين، للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والبيئية.

وبنتيجة الكشف الميداني تبيّن وجود 4 حفر مخصصة لهذه الغاية، وجميعها غير مطابقة للمواصفات الصحية والبيئية، مما يهدد مياه الشفة، بخاصة أنّ حفرتين منها على مجرى السيل، مما يؤدي الى اختلاطها بنبعي بلدتي العين والفاكهة عند انجراف مياه الأمطار.

وأشار المحافظ خضر الى أنه “سوف يتخد الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين بهذه الكارثة”.