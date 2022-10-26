الأربعاء 1 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 26 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كارثة صحية وبيئية في عرسال وخضر يتوعّد المتسبّبين

منذ 40 دقيقة
محافظ بعلبك "بشير خضر"

محافظ بعلبك "بشير خضر"

A A A
طباعة المقال

كلّف محافظ بعلبك الهرمل “بشير خضر” مصلحة الصحة في المحافظة بإجراء كشف عاجل على الحفر المخصصة للصرف الصحي في بلدة عرسال، في إطار متابعته لملف انتشار وباء الكوليرا في البلدة، حيث يتم إفراغ الصرف الصحي الناتج عن مخيمات النازحين، للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والبيئية.

وبنتيجة الكشف الميداني تبيّن وجود 4 حفر مخصصة لهذه الغاية، وجميعها غير مطابقة للمواصفات الصحية والبيئية، مما يهدد مياه الشفة، بخاصة أنّ حفرتين منها على مجرى السيل، مما يؤدي الى اختلاطها بنبعي بلدتي العين والفاكهة عند انجراف مياه الأمطار.

وأشار المحافظ خضر الى أنه “سوف يتخد الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين بهذه الكارثة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    عون يكرّم الصليب الأحمر اللبناني
    وزير الإعلام زياد مكاري
    المكاري يوضح حقيقة القرار القاضي بإغلاق وسائل إعلام تابعة للحوثيين
    معوّض التقى شمعون: أمدّ يدي لجميع أفرقاء المعارضة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الفنان فارس كرم
    بالفيديو والصورة: فارس كرم يُرزق بابنه الثاني... "ما أعظم نعمتك يا رب"
    شيرين عبد الوهاب
    هل دخلت شيرين في غيبوبة ؟.. اليكم التفاصيل
    عمو حاجي لم يستحم منذ أكثر من نصف قرن
    لم يستحم منذ نصف قرن.. وفاة "أقذر رجال العالم" عن عمر 94 عاماً