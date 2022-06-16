كارثة كبيرة.. مزارعو التنباك مهددون بترك أرضهم

ناشد مزارعو التنباك في عكار خلال وقفة رمزية نفذوها في وسط الشتول، في سهل عكار، “المسؤولين النظر في أوضاعهم المأسوية التي تدفع بهم إلى هجرة أرضهم بسبب غلاء المعيشة وارتفاع تكلفة الزراعة واليد العاملة”.

وتحدث باسمهم فضل الله الشيخ فقال: “نحن اليوم أمام مفترق خطر، فالشتول في الأرض، والموسم على الأبواب، ونحتاج يوميا إلى عمال”.

وتناول “ارتفاع أسعار الأدوية والسماد والمحروقات”، مطالبا “إدارة حصر التبغ والتنباك الريجي باستلام المحصول بأسعار مشجعة ترد للمزارع ثمن الكلفة، وإلا الكارثة كبيرة والمزارعين مهددون بترك أرضهم”.

وكذلك، شرح مزارعون “ظروفهم الصعبة”، مؤكدين أن “موسم التنباك من المواسم المهمة المنتظرة من عام إلى آخر نعتمد عليها كمورد رزق أساسي في حياتنا”.