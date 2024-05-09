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كارثة مطعم "بيتزا سيكرت".. القضاء يدعي على 3 جهات

منذ 40 دقيقة
حريق مطعم "بيتزا سيكريت"

حريق مطعم "بيتزا سيكريت"

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ختم المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة، تحقيقاته الأولية في حادث انفجار قارورة الغاز الذي وقع داخل مطعم “بيتزا سيكرت – pizza secret” في منطقة بشارة الخوري والذي ادى إلى مقتل تسعة من العمال والموظفين.

وادعى حمادة على مستثمر المطعم وسام محمد مطر، ومدير المطعم محمد حازم مهند اللبني وعلى شركة “نت غاز”، بجرم التسبب بوفاة العمال ومخالفة الأنظمة الإدارية.

وقد أحال القاضي حمادة ادعاءه مع الموقوفين مطر واللبني الى قاضي التحقيق الأول في بيروت، الذي يتوقع ان يستجوبهما مطلع الأسبوع المقبل، فيما كان لافتا ان أي من أهالي الضحايا لم يتخذ حتى الان صفة الادعاء الشخصي في القضية.

يذكر ان الحريق نتج عن تسرب مادة الغاز، اثناء استبدال احد القوارير قرب موقد ما أدى الى حصوله ووفاة الضحايا اختناقا.

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