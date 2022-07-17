الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
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كارثة... ووفاة مواطن أمام باب المستشفى

منذ دقيقتين
مستشفى- تعبيرية

مستشفى- تعبيرية

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أشار النائب ملحم الحجيري إلى أن “بلدة عرسال شهدت كارثة جراء سقوط عدد كبير من أبنائها ضحايا حادث سير مروع وقع في محلة وادي عطا في عرسال، وجلهم من أسرة واحدة”.

وطالب في بيان، وزير الصحة والقضاء اللبناني بـ”فتح تحقيق سريع ومساءلة إدارة مستشفى الجعيتاوي على خلفية رفضها استقبال المصاب ديب محمد غداده، الذي كان قد أصيب بحروق بالغة جراء كارثة الحادث، بحجة عدم توافر سرير طبي ما أدى إلى وفاته بعد انتظار على باب المستشفى من دون إدخاله حتى إلى قسم الطوارئ”.

واعتبر الحجيري أن “هذا التصرف غير المسؤول والمجرد من القيام بأبسط الواجبات الإنسانية والمسؤولية الأخلاقية يستدعي ملاحقة المستهترين بأرواح الناس، حيث لفظ جريح أنفاسه الأخيرة من دون تقديم المساعدة له من المعنيين في المستشفى ومحاولة إنقاذ حياته”.

وتقدم النائب الحجيري بالتعازي القلبية من آل الفليطي ومن أبناء عرسال بهذه الكارثة التي حلت، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

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