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كارلوس غصن ينجو من جرم الدخول إلى إسرائيل … إليكم الحكم القضائي

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2020 4:06 مساءً
كارلوس غصن

كارلوس غصن

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أوقف القضاء اللبناني ملاحقة رجل الأعمال اللبناني والحامل للجنسية البرازيلية والفرنسية كارلوس غصن بجرم زيارة إسرائيل بناء على إخبار قدّمه ثلاثة محامين بحقه مطلع العام إثر وصوله الى بيروت بعد فراره من اليابان.

وفي كانون الثاني، قدم المحامون حسن بزي وجاد طعمة وعلي عباس إخباراً ضد غصن بجرم “دخول اسرائيل والتعامل مع العدو الاسرائيلي واقامة علاقات تجارية معه”، وذلك على خلفية زيارة أجراها في العام 2008 بصفته مديراً لشركة رينو الفرنسية لتوقيع اتفاق شراكة مع شركة سيارات اسرائيلية.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن “النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرّر حفظ الأوراق وعدم ملاحقة غصن في الجرائم المنسوبة إليه لجهة دخول بلاد العدو والتعامل الاقتصادي معه، بسبب مرور الزمن العشري على الجرم المدعى به” أي سقوطه بفعل مرور أكثر من عشر سنوات.

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