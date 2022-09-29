كاسترو عبدالله: دولار الـ15000 اتفاق بين الطغمة الحاكمة وحيتان المال والكارتيلات

علّق رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL “كاسترو عبد الله” على قرار وزارة المالية رفع سعر الدولار من 1500 ليرة الى 15000 ليرة كسعر رسمي للدولار، وقال: “كيف يحتسب للمودع دولاره عند السحب من المصرف على سعر 8000 ليرة، أما أصحاب القروض السكنية وغيرها فسيسددون الاقساط على سعر 15000 ليرة ابتداء من اول تشرين الثاني، والضرائب ستصبح على سعر 15000 ليرة للدولار الواحد، بينما المحروقات والمواد الغذائية وباقي الاحتياجات المعيشية وقطع غيار سيارات والشاحنات وسواها ومستلزمات المواطن الحياتية كافة على سعر السوق السوداء اي ما يقارب 39000 الف ليرة للدولار الواحد؟”.

وأضاف: “إن كل دولارين من مال المودع عند السحب سيعادل دولارًا واحدا فقط من سعر الصرف الرسمي الجديد. انه الاتفاق ولقد بات واضحًا وهو ما حذرنا منه اول من امس، حين اقروا موازنة “شيلني وشيلك” في المجلس النيابي وانه اتفاق من تحت الطاولة بين الطغمة السياسية الحاكمة وحيتان مصارف المال والكارتيلات وكبار التجار”.

وجدّد عبدالله الدعوة الى “العصيان المدني الشامل لأنه الخيار الأوحد لإسقاطهم ومحاسبتهم على كل ارتكاباتهم، ومن اجل استعادة الأموال المنهوبة التي لم يتطرقوا إليها او الى اموال المودعين المحجوزة لدى حيتان مال المصارف”.