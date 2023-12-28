"كانت متّجهة إلى السعودية".. أمن الدولة تُنهي التحقيق في "شاحنة الكبتاغون"

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:

“في سياق متّصل ببيانٍ سابقٍ صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة حول توقيف القوّة الضاربة في المديريّة لشاحنة في بيروت، تحتوي على طنّين من حبوب الكابتاغون، أنهت المديريّة التحقيق حول الموضوع، حيث تبيّن أنها كانت تتّجه إلى المملكة العربيّة السعوديّة، وتمّ إحصاء الحبوب التي بلغ عددها 10 ملايين و 741 ألف حبّة.

وتمّ تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصّة، بناءً على إشارة المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات”.